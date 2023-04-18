Катар оптимизировал процесс выдачи электронных турвиз через портал для ЧМ-2022

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Катар будет выдавать электронные туристические и бизнес-визы через портал Hayya, который ранее использовался для оформления карт болельщиков во время Чемпионата мира по футболу в 2022 году, сообщает газета Gulf Times.

"Катар усовершенствовал и обновил платформу Hayya, чтобы привлекать в страну все больше иностранных туристов. Во время ЧМ-2022 более миллиона иностранцев оформляли на платформе карты болельщиков. Теперь Hayya станет единым порталом страны для въезда всех туристов в страну", - пишет издание.

Как отмечает портал, путешественникам будут доступны три новых типа электронной визы - А1, А2 и А3. В первую категорию попали граждане стран, у которых нет права получить визу по прибытии или которым не разрешен безвизовый въезд в Катар. Вторая категория предназначена для резидентов стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (GCC). Третья категория предназначена для граждан с визой или видом на жительство в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и странах Шенгенского соглашения. Для посещения Катара гражданам РФ виза не требуется, если срок пребывания не превышает 90 дней в течение полугода.

"В категории А3 не нужно оформлять медицинскую страховку, если пребывание не превышает 30 дней", - пишет Gulf Times.

Туристы, которым требуется виза для въезда в Катар, могут подать заявку через платформу Hayya на сайте или через приложение на своих смартфонах. Разрешение на въезд в страну должно прийти в течение 48 часов.

По словам председателя Qatar Tourism Акбара аль-Бакера, упрощение процесса получения туристической визы - шаг к укреплению Дохи в качестве арабской столицы туризма в 2023 году.

"Туристический сектор Катара набирает обороты. Количество прибывающих в первом квартале 2023 года достигло рекордных показателей - более 1,16 млн к концу марта. Эти цифры также включают успешный круизный сезон", - отметил он.