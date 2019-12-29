Байден объяснил отказ дать в Сенате показания по импичменту Трампу

По мнению экс-вице-президента США, у республиканцев нет никаких законных оснований для его вызова

Бывший вице-президент США Джо Байден Фото: Reuters

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Бывший вице-президент США Джо Байден в твиттере выразил мнение, что у представителей Республиканской партии нет никаких законных оснований для того, чтобы вызывать его повесткой в Сенат для дачи показаний, поскольку на слушаниях речь пойдет об импичменте президенту Дональду Трампу, а не ему.

В серии твитов он напомнил, что на протяжении 40 лет его публичной деятельности он и его офис всегда сотрудничали с Конгрессом, "в отличие от Дональда Трампа и (вице-президента США - ИФ) Майка Пенса".

" Но я попросту не намерен притворяться, что у республиканских повесток для дачи мною показаний в суде по делу об импичменте есть какие-то юридические основания. Именно об этом я и говорил вчера и повторяю: этот импичмент касается поведения Трампа, а не моего", - написал Байден.

Он добавил, что повестки следует присылать не ему, а в Белый дом.

Слушания по импичменту

Демократы инициировали процедуру импичмента в отношении Трампа 24 сентября 2019 года после того, как анонимный информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, который имел место 25 июля этого года. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении своего вероятного соперника на предстоящих выборах Джо Байдена и его сына Хантера, а также предполагаемого вмешательства в американские выборы 2016 года с территории Украины. Утверждалось, что Трамп оказывал давление на Зеленского, угрожая заморозить американскую военную помощь Украине.

В середине декабря члены Палаты представителей США объявили импичмент Трампу по обоим пунктам обвинения - в злоупотреблении властью и препятствовании расследованию, которое проводил конгресс.

Теперь по американским законам слушания, а затем и голосование по вопросу об импичменте Трампу должны пройти в Сенате. Сенаторы в таких случаях становятся присяжными, а выбранные члены Палаты представителей выступают на стороне обвинения. В конце процесса проводится голосование: чтобы отстранить президента от должности, необходимы голоса двух третей сенаторов.

Если Палата представителей сейчас подконтрольна демократам, то большинство в Сенате принадлежит республиканцам, поэтому на данном этапе процедура отстранения президента от власти, вероятнее всего, будет заблокирована.