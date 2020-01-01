В Италии во время празднования Нового года погиб один человек, 204 получили травмы

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - В Италии за новогодние праздники погиб один человек и 204 получили травмы, госпитализация потребовалась 38 пострадавшим. Об этом сообщает Ansa со ссылкой на данные МВД.

Погиб 27-летний мужчина из Асколи-Пичено. Он упал со скал, пытаясь потушить пожар, начавшийся из-за разрывов петард.

Во многих случаях люди получили травмы из-за неосторожного обращения с пиротехникой. Некоторым пострадавшим пришлось ампутировать конечности.

Годом ранее в Италии пострадали 216 человек. В канун 2018 года в стране травмы получили только 187 человек, это минимальный показатель за последние несколько лет. В 2014 году на Новый год пострадал 361 итальянец, это максимум за последние шесть лет.