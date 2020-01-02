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Зачинщиков погромов в Брюсселе в новогоднюю ночь будет искать спецбригада полиции

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Специальная полицейская бригада создана в Брюсселе для выявления зачинщиков беспорядков и вандализма, произошедших в бельгийской столице в новогоднюю ночь.

"Цель - идентифицировать как можно больше возможных зачинщиков и привлечь их к ответственности, чтобы послать сигнал о том, что такие действия недопустимы и не останутся безнаказанными", - заявил комиссар столичной полиции Филипп Ван Ден Холе в четверг журналистам.

Он призвал общественность, СМИ, предприятия и организации передать в полицию их съемки инцидентов новогодней ночи.

Официальный представитель прокуратуры Брюсселя Денис Гуман в свою очередь сообщил, что "виновные в самых опасных поджогах в общественных местах пока не выявлены".

По его данным, после инцидентов новогодней ночи были задержаны и переданы прокуратуре для разбирательств шесть человек. Трое предстанут перед судом за кражи, еще троих обвиняют в семейном насилии.

Объявлены также уточненные полицейские данные по итогу новогодней ночи в Брюсселе. Было произведено 185 административных задержаний и 26 арестов. Повреждены 19 автомашин, из которых 15 полностью сожжены. Разгромлен трамвай, разбиты несколько витрин магазинов. Пожарным пришлось действовать в более 80 случаях поджогов мусорных баков. Один человек в ходе беспорядков получил ножевое ранение.

Брюссель Бельгия Филипп Ван Ден Холе

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