Послы Израиля и Польши сочли оскорбительным баннер с Бандерой в Киеве

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Посол Польши в Киеве Бартош Цихоцкий и его израильский коллега Джоэл Лион считают оскорбительным чествование на Украине людей, которые "активно пропагандировали этнические чистки", в частности, украинского националиста Степана Бандеры; они также также ожидают, что мэрия Киева и Львовский областной совет присоединятся к "поиску правды" в этом вопросе.

"С большим беспокойством и печалью мы заметили, что представители власти разных уровней Украины, в том числе Львовский областной совет и Киевская городская государственная администрация, до сих пор отмечают исторические события и чествуют личностей, которые нужно раз и навсегда осудить", - говорится в совестном заявлении послов.

Так, в ведомствах обеспокоены тем, что 24 декабря Львовский областной совет принял постановление о выделении денег из бюджета в 2020 году для почитания памяти одного из лидеров Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ) Андрея Мельника, а также писателя и государственного деятеля Ивана Липы и его сына, общественного деятеля Юрия Липы (оба являлись украинскими националистами).

"Кроме того, 1 января Киевская городская государственная администрация на своем здании выставила баннер с изображением Степана Бандеры. Помня о наших невинных братьях и сестрах убитых в 1939-1945 годах на оккупированных территориях Польши, которые сегодня являются частью Украины, мы, послы Польши и Израиля, считаем, что чествование людей, которые активно пропагандировали этнические чистки, является оскорблением, и приводит к противоположному желаемому результату в борьбе с антисемитизмом и в процессе примирения наших народов", - сказано в заявлении.

В связи с этим послы ожидают, что Львовский облсовет и Киевская горгосадминистрация присоединятся к диалогу с целью поиска правды. "Со своей стороны, мы готовы содействовать в лучшем сотрудничестве с учреждениями в Израиле и Польше, в том числе с Яд Вашем (израильский национальный мемориал Катастрофы (Холокоста) и Героизма - ИФ) и Институтом национальной памяти", - говорится в заявлении.

Как сообщалось, в центре Киева вечером 1 января состоялось факельное шествие по случаю 111-летия со дня рождения Бандеры. По данным СМИ, в нем приняли участие около 1500 человек. В 2019 году в факельном шествии, посвященном дню рождения Бандеры, приняли участие около 2 тыс. человек.