В Абхазии задержан предполагаемый участник убийства "воров в законе"

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы Абхазии задержали еще одного подозреваемого в стрельбе на набережной Сухума у ресторана Сан-Ремо 22 ноября, в результате которой погибли три человека и двое получили ранения различной степени тяжести.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры республики, задержан уроженец села Моква Очамчырского района 1990 года рождения. Сухумский городской суд 2 января избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 29 февраля.

Как сообщалось, два криминальных авторитета были убиты 22 ноября в Сухуме у ресторана "Сан-Ремо". На месте преступления абхазские следователи обнаружили более 80 стреляных гильз от автомата Калашникова.

Тяжелые ранения получила 22-летняя официантка Доминика Акиртава, позднее она скончалась в реанимации Республиканской больницы. С ранениями в Сухумскую больницу были также доставлены еще двое пострадавших

Нападавшие были в масках и камуфляже. По данным МВД Абхазии, стрельба у ресторана началась примерно в 14:40. Неизвестные подъехали на машине к набережной Махаджиров и открыли огонь по людям за столиком на тротуаре возле ресторана.

Осведомленный источник сообщил "Интерфаксу", что в результате стрельбы у ресторана "Сан-Ремо" были убиты двое мужчин - криминальные авторитеты Астамур Шамба и Алхас Авидзба - оба уроженцы города Гудаута.

По свидетельству очевидцев, один из погибших успел произвести несколько выстрелов в сторону нападавших.

После стрельбы в ресторане прокуратура Сухума возбудила уголовные дела по нескольким статям УК Абхазии, в том числе, по факту умышленного убийства, покушения на умышленное убийство двух и более лиц общеопасным способом, совершенного группой лиц по предварительному сговору.

Громкое преступление стало причиной отставки министра внутренних дел Гарри Аршба, генпрокурора Зураба Ачбаи и заместителя генпрокурора Эшсоу Какалия.