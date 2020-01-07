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В Абхазии задержан третий предполагаемый участник убийства "воров в законе"

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы Абхазии задержали третьего подозреваемого в стрельбе на набережной Сухума у ресторана "Сан-Ремо" 22 ноября 2019 года, в результате которой погибли три человека и двое получили ранения различной степени тяжести, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры республики.

Как отмечается, задержан житель Сухума Аслан Блабба 1980 года рождения. Сухумский городской суд 6 января избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 3 марта.

По данным правоохранительных органов, Блабба ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за разбойные нападения, угон автотранспорта и хранение огнестрельного оружия.

Ранее в рамках расследования этого дела были задержаны двое жителей республики, в отношении которых также были избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. Еще один подозреваемый в причастности к этому преступлению житель Сухума Эрик Чкадуа объявлен в розыск.

Два криминальных авторитета были убиты 22 ноября 2019 года в Сухуме у ресторана "Сан-Ремо". На месте преступления абхазские следователи обнаружили более 80 стреляных гильз от автомата Калашникова.

Тяжелые ранения получила 22-летняя официантка Доминика Акиртава, позднее она скончалась в реанимации. С ранениями в больницу были также доставлены еще двое пострадавших.

После стрельбы в ресторане прокуратура Сухума возбудила уголовные дела по нескольким статям УК Абхазии: по факту умышленного убийства, покушения на умышленное убийство двух и более лиц общеопасным способом, совершенного группой лиц по предварительному сговору.

Громкое преступление стало причиной отставки министра внутренних дел Гарри Аршба, генпрокурора Зураба Ачба и заместителя генпрокурора Эшсоу Какалия.

Абхазия

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