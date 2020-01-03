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США перебрасывают десантников на Ближний Восток

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Американское военное командование решило на время перебросить дополнительно около 3 тыс. военнослужащих на Ближний Восток, сообщает телеканал NBC со ссылкой на знакомых с ситуацией официальных лиц.
Речь идет о бойцах воздушно-десантных войск, базирующихся в Северной Каролине. Часть из них направится в Кувейт, а часть - в Ирак. Предполагается, что эти силы, предназначенные для быстрого реагирования, пробудут на Ближнем Востоке около 60 дней.
Таким образом, в этом регионе будет находиться, в общей сложности, более 3,6 тыс. американских военнослужащих.
Решение об отправке подкреплений было принято с учетом недавнего нападения демонстрантов на посольство США в Багдаде, отмечают собеседники телеканала. При этом, по их словам, переброска войск никак не связана с убийством американскими военными в Ираке в ночь на пятницу командира иранского спецподразделения "Кудс" Касема Сулеймани.

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