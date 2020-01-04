Что произошло за сутки: суббота, 4 января

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за сутки:

- Президент России Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию в "Манеже". Как следует из распоряжения главы государства, это произойдет 15 января в 12:00 по Москве.

- Президент США Дональд Трамп в 2017 году отругал своих сотрудников за пропущенный звонок президента РФ Владимира Путина. Как утверждают СМИ со ссылкой на книгу журналиста Питера Бергена, инцидент произошел 27 января в Вашингтоне во время ланча Трампа с занимавшей в то время пост премьера Великобритании Терезой Мэй. Переговоры лидеров России и США тогда не удалось оперативно организовать.

- Ответом Тегерана за убийство США генерала Касема Сулеймани будет военная акция, заявил постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи. Он добавил, что месть "будет жестокой". По его словам, время и место этой акции Тегеран определит самостоятельно. Похороны Сулеймани пройдут 7 января в его родном городе Кермане.

- Несколько ракет взорвались недалеко от посольства США в Багдаде, сообщили арабские СМИ. Также, по некоторым данным, сообщается, что ракетному обстрелу подверглась иракская авиабаза "Балад", где, в частности, находятся военные из возглавляемой США коалиции по борьбе против терроризма.

- США решили на время перебросить на Ближний Восток дополнительно около трех тысяч военных. Речь идет о бойцах воздушно-десантных войск, базирующихся в Северной Каролине. Часть из них направится в Кувейт, а часть - в Ирак.

- На белорусские НПЗ возобновилась поставка нефти, заявили в "Белнефтехиме". Ранее концерн сообщил о заключении первого в этом году контракта с российской нефтяной компанией. Как отметили в "Белнефтехиме", Белоруссия в январе намерена возобновить экспорт нефтепродуктов, отметив, что транзит российской нефти через страну идет в штатном режиме.

- Россия победила Швецию и вышла в финал молодежного ЧМ по хоккею. В полуфинале соревнования, проходящего в Чехии, россияне обыграли сверстников из Швеции со счетом 5:4. В финале в воскресенье Россия сыграет с победителем пары Финляндия - Канада.