Мадуро сообщил о выборе нового спикера Национальной ассамблеи Венесуэлы

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Президент Венесуэлы Николас Мадуро в воскресенье признал Луиса Парру новым спикером парламента.

"Национальная ассамблея приняла решение, и теперь там новое руководство (...) депутат Хуан Гуайдо был изгнан из Национальной ассамблеи голосами своей собственной оппозиции", - заявил Мадуро в телеобращении, транслировавшемся в его твиттере.

Парра был приведен к присяге при поддержке 40 законодателей из партии Мадуро. По данным оппозиции, число голосов в поддержку Парры не соответствовало минимальному количеству, необходимому для голосования.

Представители оппозиции назвали данное решение "парламентским переворотом", заявив, что таким образом правительство Мадуро пытается захватить власть в парламенте страны, считавшимся одним из последних демократических институтов Венесуэлы.

"Парламентский переворот диктатуры Мадуро против Национальной ассамблеи. Без голосования или кворума законодатели правящей партии и коррумпированные законодатели приводят к присяге ложного лидера", - говорится в сообщении коммуникационной команды Гуайдо, опубликованном в твиттере.

Силы безопасности, преданные Мадуро, охраняли здание Национальной ассамблеи, не допуская в здание некоторых депутатов от оппозиции. Как отметил президент, это было сделано для того, чтобы избежать провокаций, а сам экс-спикер не явился, так как не набирал необходимое количество голосов.

Тем временем в твиттере Гуайдо видно, как тот пытается перелезть через кованую ограду, чтобы попасть внутрь, но солдаты национальной гвардии не дают ему этого сделать.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер местной оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились участники Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран Евросоюза. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.