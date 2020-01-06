Американский дипломат заявил, что Мадуро не остался бы у власти без РФ и Кубы

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Президент Венесуэлы Николас Мадуро не смог бы оставаться у власти, если бы не имел поддержку со стороны России и Кубы, заявил в понедельник спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс.

"Без Кубы и России он не был бы у власти", - сказал он на брифинге в Вашингтоне.

По мнению Абрамса, в течение 2019 года власти Венесуэлы "стали больше опираться на Россию по мере того, как усиливалось их отчаяние".

Ранее Национальная ассамблея опубликовала результаты голосования за пост спикера парламента. Согласно им, победу одержал лидер оппозиции Хуан Гуайдо. При этом президент Мадуро признал новым спикером парламента Луиса Парру.

23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны. Вскоре США, Канада, большинство стран Латинской Америки, в том числе Гватемала, ряд стран ЕС и других государств официально признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы или выразили ему поддержку.

Россия, Мексика, Куба, Боливия, Турция и ряд других стран выразили поддержку действующему президенту страны Мадуро.