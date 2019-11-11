После скандала с правыми в Австрии Курц решил сформировать коалицию с "Зелеными"

Бывший канцлер Австрии Себастьян Курц Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Лидер Австрийской народной партии (АНП), бывший канцлер Австрии Себастьян Курц заявил о намерении начать коалиционные переговоры с "Зелеными".

По словам Курца, которого цитируют местные СМИ, "это начало сложного процесса с пока непонятным результатом". Накануне австрийские "Зеленые" обозначили свою готовность к переговорам.

По словам Курца, обе стороны подчеркивают расхождение в позициях по разным вопросам, поэтому переговоры могут затянуться.

"С нашей точки зрения понятно, что у "Зеленых" очень четкая позиция, в особенности в сфере защиты природы и климата, точно так же у нас очень четкая позиция в сфере миграции и экономики", - указал Курц. С 2017 по 2019 год 33-летний политик руководил коалиционным правительством с участием австрийских правых, это правительство проводило жесткий антииммиграционный курс, который регулярно критиковали "Зеленые".

"Скандал на Ибице"

Партия Курца победила на парламентских выборах в конце сентября. Внеочередные выборы пришлось назначить после распада правящей коалиции - вначале разразился так называемый скандал на Ибице с участием вице-канцлера, экс-лидера ультраправой Австрийской партии свободы (АПС) Хайнц-Кристиана Штрахе, затем парламент выразил вотум недоверия всему правительству Курца.

Штрахе подозревают в том, что он в 2017 году на Ибице контактировал с российским предпринимателем Аленой Макаровой и обсуждал с ней возможности помощи с ее стороны на парламентских выборах в обмен на выгодный контракт, сообщало издание Spiegel.

В частности, по данным издания, россиянке за ее финансовую помощь на выборах предлагались выгодные условия для приобретения одного из влиятельных австрийских изданий - Kronen Zeitung.

Информация стала достоянием гласности после того, как частично видеозапись с беседой была обнародована Spiegel. Кто является автором видео, не сообщается.

В момент встречи австриец, который являлся лидером Австрийской партии свободы (АПС), еще не был вице-канцлером. Встреча была организована, предположительно, одним из помощников Штрахе, владеющим русским языком.

На записи видно, что все участники встречи находились в состоянии довольно сильного алкогольного опьянения.

После этого скандала Курц и выступил с инициативой проведения досрочных парламентских выборов.