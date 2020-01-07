Что произошло за день: вторник, 7 января

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Президент России Владимир Путин посетил командный пункт группировки войск Вооруженных сил РФ в Сирии, где его встретил сирийский лидер Башар Асад.

- В Иране парламент принял законопроект, который определяет американскую армию и Пентагон как террористические организации. Такое решение последовало в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани. СМИ сообщили, что в Иране подготовили 13 сценариев мести США за спецоперацию в Багдаде. Между тем, на похоронах Сулеймани в городе Керман произошла давка, погибли 50 человек, более 200 пострадали.

- Германия запланировала временно вывести часть своих военных из Ирака. По данным немецких СМИ, 30 из 130 человек передислоцируют в соседние страны. Эта мера коснется военнослужащих, размещенных в Багдаде и в Таджи. О передислокации своих военных из Ирака заявили и в Хорватии, и в Словении. В НАТО также сказали о временном выводе военнослужащих из этой страны, правда сотрудник альянса не уточнил, о каком числе идет речь.

- В Нигерии пираты похитили трех моряков, включая двух россиян. Как рассказали в посольстве РФ в Нигерии, нападение на судно "Ambika" было совершено в дельте реки Нигер.

- В Австрии привели к присяге новое правительство во главе с Себастьяном Курцем. Он стал канцлером во второй раз. СМИ отметили, что более половины новых министров - женщины.

- Восемь человек погибли в пожаре в подмосковном Раменском. Как рассказали в МЧС, в тепличном комплексе сгорели несколько бытовок. Возбуждено уголовное дело, по предварительным данным следствия, причина ЧП - неисправность электропроводки. Первоначально сообщалось, что погибшие - граждане Таджикистана, однако в посольстве страны не подтвердили эту информацию.

- В Японии выдали ордер на арест супруги экс-главы Nissan Карлоса Гона Кароль Гон. В настоящее время ее нет в стране. Жену Гона подозревают в даче ложных показаний.

- Рождество в России встретили около 2,3 миллионов человек.

- Фильм "Джокер" Тодда Филлипса стал лидером по числу номинаций на премию BAFTA. Картина претендует на 11 наград. Вручение премии пройдет 2 февраля.