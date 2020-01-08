Иракские военные не понесли потерь в результате иранского обстрела

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - В иракской армии сообщили, что не понесли потерь во время проведенного иранским Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) обстрела, передают западные СМИ.

По информации военного командования Ирака, в общей сложности Иран выпустил 22 ракеты, 17 из них - по авиабазе "Аль-Асад" близ Багдада и еще пять - по военному объекту в районе Эрбиля.

На обоих базируются силы возглавляемой США коалиции по борьбе против группировки ИГ (запрещена в РФ).

Две из 17 ракет, использованных для обстрела базы "Аль-Асад", не взорвались.

Ранее иранское телевидение сообщило о гибели в результате обстрела 80 "американских террористов", не уточнив, откуда получило такую информацию. Американская сторона о каких бы то ни было потерях не сообщала.

В КСИР предупредили, что определили 100 мишеней для обстрелов в ближневосточном регионе на случай, если США решат принять ответные военные меры.

Между тем, как сообщил телеканал Fox News, президент США Дональд Трамп рассматривает варианты возможных действий в ответ на удары Ирана по американским базам в Ираке.