В Нигерии освободили похищенных пиратами российских моряков

Фото: YAY/ТАСС

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Россияне, похищенные пиратами в ночь на 3 января с судна в Нигерии, освобождены, сообщает в среду твиттер посольства РФ в Абудже.

В ближайшее время они возвратятся на родину, отметили дипломаты.

🇳🇬🇷🇺ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ РОССИЙСКИХ ГРАЖДАН



Российские граждане, похищенные в ночь с 2 на 3 января с.г. в дельте реки Нигер с судна "Ambika", освобождены. В ближайшее время они возвратятся на родину.@MID_RF — Russia in Nigeria (@RusEmbNigeria) 8 января 2020 г.

Накануне сообщалось, что три человека, в числе которых находились два российских моряка, были захвачены в плен нигерийскими пиратами.