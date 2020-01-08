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ХроникаКрушение украинского самолета в ИранеОбновлено в 09:45

В Нигерии освободили похищенных пиратами российских моряков

В Нигерии освободили похищенных пиратами российских моряков
Фото: YAY/ТАСС

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Россияне, похищенные пиратами в ночь на 3 января с судна в Нигерии, освобождены, сообщает в среду твиттер посольства РФ в Абудже.

В ближайшее время они возвратятся на родину, отметили дипломаты.

Накануне сообщалось, что три человека, в числе которых находились два российских моряка, были захвачены в плен нигерийскими пиратами.

Нигерия Нигер Ambika

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