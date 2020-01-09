Киев призвал Израиль не вмешиваться во внутренние вопросы украинской политики

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Посол Украины в Израиле Геннадий Надоленко указал министерству иностранных дел Израиля, что посол этой страны в Киеве Джоэль Лион проводит контрпродуктивную публичную дискуссию по внутренним вопросам украинской политики.

"9 января посол Украины в Израиле Геннадий Надоленко в ходе встречи в МИД Израиля довел до израильской стороны позицию по контрпродуктивности публичной дискуссии, проводимой послом Израиля в Украине Джоэлем Лионом, по внутренним вопросам украинской политики, в частности, в контексте совместного заявления послов Израиля и Польши в Украине от 2 января 2020 года", - говорится в сообщении посольства Украины в Израиле на странице в фейсбуке в четверг.

В беседе с израильским МИД украинский посол подчеркнул, что возрождение и сохранение национальной памяти украинского народа является одним из приоритетных направлений государственной политики страны, а дискуссии в этой сфере должны проходить на уровне историков и экспертов.

8 января МИД Украины в ходе беседы с послом Польши в Киеве Бортошем Цихоцким также обратил его внимание на контрпродуктивность публичной дискуссии по внутренним вопросам украинской политики.

2 января послы Польши и Израиля в Киеве Бартош Цихоцкий и Джоэл Лион выступили с совместным заявлением в связи с чествованием на Украине 1 января деятелей Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ). Послы заявили, что считают оскорбительным чествование на Украине людей, которые "активно пропагандировали этнические чистки", а также сказали, что ожидают, что Киевская городская государственная администрация и Львовский областной совет присоединятся к "поиску правды" в этом вопросе.

1 января в Киеве прошло факельное шествие по случаю 111-летия со дня рождения одного из лидеров Организации украинских националистов (запрещена в РФ) Степана Бандеры. В мероприятии приянли участие порядка 1,5 тыс. человек.