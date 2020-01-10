Свыше 200 человек эвакуировали в Киргизии после ЧП на границе с Таджикистаном

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Киргизские власти вывезли 254 человека из приграничной с Таджикистаном местности Дахма после нападений на автомобили киргизских граждан и инцидента со стрельбой на границе, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе УВД Баткенской области Киргизии.

"Ночью в целях безопасности из конфликтной зоны эвакуировали 139 детей, 101 женщину и 14 мужчин", - рассказали в ведомстве, добавив, что эвакуированных разместили в школе села Кок-Таш.

По данным правоохранительных органов, факт нападения на автомашины киргизских граждан со стороны жителей Таджикистана зарегистрирован в Едином реестре преступлений.

Как сообщалось, в ночь с 9 на 10 января в Баткенской области Киргизии неизвестные закидали камнями две машины и скрылись на территории Таджикистана. По информации правоохранительных органов Киргизии, в результате пострадали находившиеся в автомобилях люди.

Позже жители Таджикистана закидали камнями дом киргизского гражданина в местности Дахма. Пограничники совместно с представителями правоохранительных органов, которые направились к этому дому, были обстреляны со стороны Таджикистана из охотничьего мелкокалиберного ружья.

Предыдущие инциденты на границе Киргизии и Таджикистана

В 2019 году на неописанном участке киргизско-таджикской госграницы произошло более десяти конфликтов между местными жителями. В декабре киргизская сторона на встрече с представителями Таджикистана потребовала прекратить все строительные работы с таджикской стороны на неописанном участке границы после недовольства местных жителей строительством забора, который начали возводить их таджикские соседи.

По сообщению киргизской Госпогранслужбы, 17 декабря неизвестные граждане Таджикистана избили гражданина Киргизии вблизи условной линии границы, проходящей через село Кок-Таш Баткенского района Баткенской области. Пострадавший был госпитализирован.

18 декабря в ходе переговоров пограничных представителей, руководителей областных администраций и сотрудников правоохранительных органов Киргизии и Таджикистана с таджикской стороны неизвестные лица начали закидывать камнями граждан Киргизии, которые в ответ камнями разбили лобовые стекла двух автомашин, принадлежащих гражданам Таджикистана.

С таджикской стороны был произведен выстрел, по предварительным данным, из мелкокалиберного ружья, в результате чего получил ранение военнослужащий Внутренних войск МВД Киргизии. По данным Минздрава Киргизии, в результате конфликта пострадало шесть человек, двое из которых получили огнестрельные ранения.

Протяженность киргизско-таджикской границы составляет 971 километр. Переговоры о делимитации линии границы между сторонами начались в 1990-х годах, но затем этот процесс приостановился и возобновился два года назад. В настоящее время из 971 км описаны 583 км.