На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка, есть раненые

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Погранслужбы Таджикистана и Киргизии сообщили о перестрелке на границе и о пострадавших с обеих сторон. Стороны обвиняют друг друга в начале конфликта.

По данным Погранслужбы Киргизии, поводом для конфликта стало использование 50 соток земли у местности Чек Баткенской области Киргизии. Там уточнили, что участок формально "является неописанным", но фактически его используют граждане Киргизии. Сначала по 30-40 человек с обеих сторон начали забрасывать друг друга камнями, затем началссь стрельба.

Причиной конфликта стал самовольный захват гражданами Киргизии 4 га принадлежащих таджикской стороне, заявили в пресс-центре пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана.

"В 18:00 8 мая в приграничном участке Кумазор сельского джамоата Чоркух Исфаринского района произошел приграничный конфликт. Причиной конфликта стал самовольный захват гражданами Киргизии 4 га земли, которые в соответствии с нормативно-правовыми документами относятся к Таджикистану, - цитирует сообщение агентство "Ховар". - Киргизские пограничники вместо того, чтобы предотвратить конфликт, сыграли провоцирующую роль, открыв огонь из огнестрельного оружия по безоружным гражданам Таджикистана".

Два гражданина Таджикистана получили тяжелые ранения.

"Таджикские пограничники применили РПГ, автоматы Калашникова, трое киргизских пограничников, в том числе начальник местной погранзаставы, ранены. Один из них ранен в голову", - сообщил "Интерфаксу" источник в силовых структурах Киргизии. Информацию о трех раненых пограничинках в Госпогранслужбе Киргизии подтвердили официально.

Пограничники обеих сторон после перестрелки приступили к переговорам, сообщили в Бишкеке и Душанбе.

Баткенская область на юге Киргизии граничит с Таджикистаном. Большое количество неописанных и спорных участков в приграничной зоне являются причиной частых конфликтов между гражданами двух стран.

Протяженность киргизско-таджикской границы составляет 971 километр. Переговоры о делимитации линии границы между сторонами начались в 1990-х годах, но затем этот процесс приостановился и возобновился в 2017 году. В настоящее время из 971 км описаны 583 км.