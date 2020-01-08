Поиск
ХроникаКрушение украинского самолета в ИранеОбновлено в 09:45

Путин и Эрдоган начали переговоры в Стамбуле

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган начали встречу в Стамбуле в формате "один на один" в присутствии переводчиков.

Беседа проходит в закрытом для прессы режиме.

Ранее пресс-служба Кремля сообщала, что Путин планирует обсудить с Эрдоганом вопросы дальнейшего развития российско-турецкого сотрудничества и международную проблематику, включая ситуацию в Сирии и Ливии.

В свою очередь, Эрдоган заявлял, что намерен обсудить с Путиным меры по достижению перемирия в Идлибе и выполнение российско-турецкого меморандума по Сирии.

Пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын сказал, что Путин и Эрдоган затронут и эскалацию напряженности между США и Ираном после убийства генерала Касема Сулеймани.

После переговоров президенты примут участие в церемонии официального запуска газопровода "Турецкий поток".

Турция Стамбул Владимир Путин Реджеп Тайип Эрдоган

Новости по теме

Новости

Прокуроры провели обыски в офисе адвоката экс-главы Nissan Гона в Токио

Крушение украинского самолета в Иране

Киев временно запретил полеты украинских авиакомпаний над Ираном

Крушение украинского самолета в Иране

Посольство Украины в Иране отказалось назвать предварительные версии авиакатастрофы

Посольство Украины в Иране отказалось назвать предварительные версии авиакатастрофы
Крушение украинского самолета в Иране

Путин выразил Зеленскому соболезнования в связи с катастрофой самолета в Иране

Крушение украинского самолета в Иране

Катастрофа украинского самолета в Иране. Обобщение

Катастрофа украинского самолета в Иране. Обобщение
Крушение украинского самолета в Иране

В авиакомпании-владельце упавшего в Иране Boeing заявили о его исправности

Крушение украинского самолета в Иране

МИД Украины заявил о гибели в авиакатастрофе в Иране граждан семи стран

Крушение украинского самолета в Иране

Россиян на борту разбившегося в Иране самолета не было

Крушение украинского самолета в Иране

В Киеве заявили об 11 украинцах на борту разбившегося в Тегеране лайнера

В Киеве заявили об 11 украинцах на борту разбившегося в Тегеране лайнера
Удар Ирана по военным базам США

Хаменеи назвал "пощечиной" США удар Ирана по американским базам в Ираке

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');