Путин и Эрдоган начали переговоры в Стамбуле

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган начали встречу в Стамбуле в формате "один на один" в присутствии переводчиков.

Беседа проходит в закрытом для прессы режиме.

Ранее пресс-служба Кремля сообщала, что Путин планирует обсудить с Эрдоганом вопросы дальнейшего развития российско-турецкого сотрудничества и международную проблематику, включая ситуацию в Сирии и Ливии.

В свою очередь, Эрдоган заявлял, что намерен обсудить с Путиным меры по достижению перемирия в Идлибе и выполнение российско-турецкого меморандума по Сирии.

Пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын сказал, что Путин и Эрдоган затронут и эскалацию напряженности между США и Ираном после убийства генерала Касема Сулеймани.

После переговоров президенты примут участие в церемонии официального запуска газопровода "Турецкий поток".