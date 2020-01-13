Сотни турецких силовиков начали операцию против курдских боевиков

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Антитеррористическая операция началась в понедельник в провинции Хаккяри на юге Турции, сообщило агентство "Анадолу" со ссылкой на МВД страны.

По данным министерства, в операции Kapan-3 задействованы 825 сотрудников полиции и жандармерии.

"Анадолу" отмечает, что акция нацелена на устранение угрозы со стороны запрещенной в стране "Рабочей партии Курдистана" (РПК) в районе Каваклы. В ходе операции были обнаружены четыре укрытия террористов, изъяты автомат Калашникова, 17 самодельных взрывных устройств, три ручные гранаты и боеприпасы.

Сотрудники служб безопасности Турции регулярно проводят антитеррористические операции на востоке и юго-востоке страны.

Отряды РПК на протяжении более 30 лет вели борьбу против турецких властей, жертвами противостояния стали не менее 40 тыс. человек.