Следователи рассказали о нескольких версиях смерти экс-главы армянской спецслужбы

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Следственный комитет (СК) Армении рассматривает несколько версий смерти бывшего директора Службы национальной безопасности (СНБ) республики Георгия Кутояна.

"В настоящее время мы возбудили уголовное дело по статье 110 УК Армении - доведение до самоубийства. Но это не значит, что мы не рассматриваем другие версии, в том числе, убийство или завуалированное убийство", - сказал в пятницу журналистам заместитель главы республиканского СК Артур Меликян.

По его словам, в квартире обнаружен наградной пистолет Кутояна, который вручил ему глава Комитета безопасности Грузии.

"На стенах квартиры обнаружены следы выстрелов. Обнаружено более 40 гильз и пуль. Огнестрельное ранение нанесено в области темени", - отметил Меликян. Он заявил, что следственные мероприятия и допросы продолжаются.

Тело 38-летнего Кутояна было обнаружено с огнестрельным ранением ранее в пятницу в одной из квартир в Ереване. Обстоятельства гибели Кутояна остаются неясными.

Кутоян был назначен на должность директора СНБ 12 февраля 2016 года указом президента Армении Сержа Саргсяна. Ранее он был помощником президента Армении по правовым вопросам. Был отправлен в отставку 10 мая 2018 года после смены власти в Армении.