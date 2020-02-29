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Со следующего года в Белоруссии запретят часть одноразовой посуды в общепите

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - В Белоруссии с 1 января 2021 года запрещается использование шести наименований пластиковой посуды в организациях общественного питания - стаканов, тарелок, чашек, палочек для размешивания напитков, трубочек для напитков и контейнеров для хранения продуктов.

Соответствующее решение утверждено постановлением министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) №14/

Решение является переходным периодом к полному запрету использования пластиковой посуды в белорусском общепите, который власти планируют ввести с 2023 года.

Заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Александр Корбут сообщал, что около половины объектов общественного питания одноразовую пластиковую посуду вообще не используют. Еще 32% объектов используют наряду со столовой посудой и одноразовые изделия из пластика.

По данным Минприроды страны, ежегодно в стране образуется 280 тыс. тонн полимерных отходов, из которых 140 тыс. тонн - отходы упаковки.

Белоруссия

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