Президент Казахстана подтвердил Мишустину свое участие в Параде Победы в Москве

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что с удовольствием посетит парад в Москве, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В ходе встречи в резиденции президента Казахстана в субботу глава российского правительства Михаил Мишустин напомнил президенту Казахстана о предложении посетить Россию 9 мая в День Победы.

Токаев, в свою очередь, отметил, что с удовольствием принял данное предложение.

"Что касается 75-летия Дня победы, естественно, с большим удовольствием принимаю приглашение посетить именно в этот день Москву, побывать на Красной площади, посмотреть парад Победы. Это наш общий праздник, действительно, Великая победа", - сказал Токаев на встрече с премьер-министром РФ.

Он также добавил, что парад победы в Казахстане пройдет накануне – 8 мая.