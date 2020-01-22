Пользователи Twitter пожаловались на сбои

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - В работе социальной сети Twitter наблюдаются сбои, следует из данных сервиса Downdetector, который отслеживает работу интернет-ресурсов.

Согласно данным портала, большинство пользователей испытывают проблемы с работой Android приложения (76%), также проблемы возникают с заходом на сайт (15%) и авторизацией (7%).

Больше всего жалоб поступает из Японии, Великобритании, Франции и США. В России жалобы поступают преимущественно из Москвы и Санкт-Петербурга, свидетельствуют данные Downdetector.

На сайте сервиса также указано, что сбои в работе Twitter с начала этого месяца происходили трижды: 9-го, 10-го и 17 января.