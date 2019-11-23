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Болтон обвинил Белый дом в блокировке его личного твиттера после отставки

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Белый дом блокировал доступ к его личному аккаунту в твиттере в течение двух месяцев после отставки.

В пятницу он опубликовал в своем твиттере четыре записи, в которых объяснил свое двухмесячное отсутствие в соцсети препятствиями со стороны Белого дома. По его словам, доступ к аккаунту удалось вернуть благодаря руководству Twitter.

"После ухода в отставку с должности советника по национальной безопасности Белый дом отказался вернуть доступ к моей личной учетной записи в Twitter. Из-за страха перед тем, что я могу сказать? Те, кто думал, что я скрылся, - мне жаль разочаровывать!" - написал Болтон.

Экс-советник президента США по нацбезопасности отметил, что Белый дом доступ к его аккаунту так и не вернул, и поблагодарил руководство Twitter "за соблюдение стандартов сообщества и справедливое возвращение контроля над учетной записью".

Президент США Дональда Трамп уволил Болтона с поста своего советника по национальной безопасности в сентябре этого года. Свое решение американский лидер объяснил многочисленными разногласиями по вопросам внешней политики. Сам Болтон заявил, что это он предложил подать в отставку в беседе с Дональдом Трампом.

По данным СМИ, главным предметом разногласий между Трампом и Болтоном стала позиция по санкциям против Ирана. Как сообщало агентство Bloomberg со ссылкой на источники, 9 сентября на встрече в Белом доме Трамп поднял вопрос о смягчении антииранских санкций. 10 сентября Болтон, известный как сторонник жестких мер в отношении Ирана, был уволен.

Сам Трамп позднее заявил, что Болтон совершил ряд "очень больших ошибок" в политике по отношению к КНДР, Венесуэле и Ираку.

Джон Болотон Дональд Трамп США Twitter

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