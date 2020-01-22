Число военных из США, пострадавших при атаке Ирана, оказалось больше 11

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Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Центральное командование США (CENTCOM) объявило во вторник, что еще несколько американских военнослужащих с военных объектов в Ираке, обстрелянных Ираном 8 января, доставлены в американское медицинское учреждение в Германии, сообщает CNN.

По словам представителя CENTCOM Билла Урбана, в ходе продолжающихся медобследований специалисты посчитали, что еще несколько военнослужащих, возможно, получили травмы при обстреле две недели назад. "Эти военнослужащие в целях предосторожности были доставлены в Ландштуль (Германия) для дальнейшего обследования и необходимого лечения в амбулаторных условиях", - отметил он.

Он не исключил, что в ходе обследования могут быть выявлены дополнительные травмы. При этом Урбан не назвал точное число пострадавших военнослужащих.

Ранее сообщалось, что 11 военнослужащих США получили черепно-мозговые травмы в результате иранского ракетного удара по двум иракским базам, на которых размещались американские войска. В целях предосторожности некоторых военных перевезли в медицинский центр Ландштуль в Германии и в лагерь Арифджан (Кувейт) для дальнейшего обследования.

В ночь на 8 января иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес ракетный удар по авиабазе Аль-Асад и военному объекту в районе Эрбиля в Ираке, где размещены американские войска.

Министр обороны США Марк Эспер накануне сообщил журналистам, что всего Иран использовал при ударах 16 ракет, 12 из которых достигли целей: 11 попали по авиабазе Аль-Асад, одна - по базе в Эрбиле. При этом инфраструктуре баз были нанесены лишь "умеренные повреждения": пострадали вертолет, палатки, площадки для стоянок техники, утверждал шеф Пентагона.

В свою очередь председатель Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли сообщил, что потерь среди личного состава удалось избежать благодаря готовности к обороне и эффективности американской системы раннего предупреждения.