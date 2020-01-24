Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 21:53

Пентагон назвал число раненых американских солдат в ходе иранской ракетной атаки

Пентагон назвал число раненых американских солдат в ходе иранской ракетной атаки
Последствия ракетного удара Ирана по авиабазе Аль-Асад в Ираке, где размещены американские войска
Фото: Reuters

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Более трех десятков американских военнослужащих получили черепно-мозговые травмы во время произведенных Ираном ракетных ударов по базам в Ираке, на которых размещены войска США. Об этом сообщил корреспондент американского телеканала CBS News со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

"34 американских военнослужащих получили травмы головного мозга и контузии из-за иранских ракетных ударов, восемь человек отправлены на лечение в США", - цитирует в пятницу корреспондент CBS News слова представителя пресс-службы американского оборонного ведомства.

Центральное командование США (CENTCOM) ранее на этой неделе объявило, что еще несколько американских военнослужащих с военных объектов в Ираке, обстрелянных Ираном, доставлены в американское медицинское учреждение в Германии.

Удар Ирана по военным базам США

"Поскольку медицинское лечение и обследования продолжаются, были выявлены несколько военнослужащих, у которых, возможно, могут быть травмы. Эти военнослужащие из соображений безопасности доставлены в Ландштуль (Германия) для дальнейшего обследования и необходимого лечения в амбулаторных условиях", - заявил представитель CENTCOM Билл Урбан.

Он не исключил, что в ходе обследования у них могут быть выявлены и другие травмы.

При этом Урбан не назвал точного числа военнослужащих.

Ранее сообщалось, что 11 военнослужащих США получили черепно-мозговые травмы в результате иранского ракетного удара по двум иракским базам, где размещались американские войска.

В ночь на 8 января Корпус стражей Исламской революции нанес ракетный удар по авиабазе Аль-Асад и военному объекту в районе Эрбиля в Ираке, где размещены американские войска.

Министр обороны США Марк Эспер сообщил журналистам, что всего Иран использовал при ударах 16 ракет. Из них 12 достигли целей: 11 попали по авиабазе Аль-Асад, одна - по базе в Эрбиле. При этом инфраструктуре баз были нанесены лишь "умеренные повреждения": пострадали вертолет, палатки, площадки для стоянок техники, утверждал шеф Пентагона.

В свою очередь председатель Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли сообщил, что потерь среди личного состава удалось избежать благодаря подготовленности к обороне и эффективности американской системы раннего предупреждения.

США Иран

Новости по теме

Новости

Донецк подвергся артобстрелу

Brexit

Борис Джонсон подписал закон о выходе Великобритании из ЕС

Что произошло за день: пятница, 24 января

Новый коронавирус в Китае

В США зафиксирован второй случай заболевания новой "уханьской" пневмонией

"Аэрофлот" предложил сдать билеты на ближайшие рейсы в Китай

София решила выслать российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже

София решила выслать российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже

Германская организация оспорит решение о передаче Александровского подворья России

Германская организация оспорит решение о передаче Александровского подворья России

Неизвестный открыл стрельбу по людям на юго-западе Германии

Проверка нашла в самолетах Bek Air скрепленные скотчем детали и тазики под протекающими двигателями

Новый коронавирус в Китае

Часть Великой Китайской стены закрыли для туристов из-за коронавируса

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');