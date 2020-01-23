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Швейцария выпустила самую маленькую в мире золотую монету с показывающим язык Эйнштейном

Швейцария выпустила самую маленькую в мире золотую монету с показывающим язык Эйнштейном
Фото: Монетный двор Швейцарии

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - В Швейцарии выпустили самую маленькую в мире золотую монету диаметром меньше трех миллиметров, на ней изображен показывающий язык лауреат Нобелевской премии по физике Альберт Эйнштейн, сообщает в четверг агентство Associated Press.

Монетный двор Швейцарии (Swissmint) уточнил, что ее диаметр - 2,96 мм, вес - 0,063 грамма, достоинство - четверть швейцарского франка (0,26 доллара или почти 16 рублей).

При этом таких монет выпустили всего 999, продаваться они будут по 199 швейцарских франков (примерно 185 евро) вместе со специальным увеличительным стеклом, которое позволит рассмотреть лицо Эйнштейна.

Швейцария

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