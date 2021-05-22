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Письмо Эйнштейна ушло с молотка более чем за $1,2 миллиона

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Письмо Альберта Эйнштейна, содержащее знаменитую формулу E = mc2, было продано на аукционе RR Auction более чем за 1,2 миллиона долларов, что примерно в три раза больше, чем ожидалось получить, сообщил в пятницу аукционный дом.

Архивисты из Калифорнийского технологического института и Еврейского университета в Иерусалиме утверждают, что в мире известны четыре копии этой формулы, написанные рукой известного физика. Продаваемый экземпляр впервые был представлен публике. Начальная цена письма на аукционе с формулой эквивалентности массы и энергии составляла около 400 тысяч долларов.

Одностраничное рукописное письмо на немецком языке польскому американскому физику Людвигу Зильберштейну датировано 26 октября 1946 года. Зильберштейн был известным противником некоторых теорий Эйнштейна.

Имя покупателя не разглашается.

США Альберт Эйнштейн

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