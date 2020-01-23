Стрелки "Часов Судного дня" передвинуты на 20 секунд вперед к "ядерной полуночи"

Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Стрелки "часов Судного дня", которые отсчитывают условное время до возможного апокалипсиса, переведены на 20 секунд вперед из-за изменения климата, прекращения действия ДРСМД и ситуации вокруг иранской ядерной программы. Теперь часы показывают 23:48:20, говорится в американском журнале Bulletin of the Atomic Scientists (Бюллетень ядерных исследований) Чикагского университета.

Президент журнала Рейчел Бронсон отметил, что сейчас часы показывают "100 секунд до полуночи". По его словам, никогда прежде в истории "Часов Судного дня" их стрелки не были так близки к полночи, метафорически означающей наступление катастрофы. Бронсон отметил, что мир отделяют от погибели "не часы или даже минуты, а считанные секунды".

Причины перевода стрелок

"Человечество по-прежнему стоит лицом к лицу с двумя угрозами - ядерной войной и изменением климата, которые усугубляются множеством угроз, информационной войной в киберпространстве, подрывающей способность общества реагировать", - говорится в заявлении Bulletin of the Atomic Scientists. В ситуации с угрозой международной безопасности журнал возлагает изрядную долю вины на политиков.

Среди причин, из-за которых сдвинули вперед стрелки "Часов Судного дня", называются недостаток решительных действий в борьбе с изменениями климата, ситуация вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) и прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

СВПД был подписан Ираном и шестью странами в 2015 году, однако в 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения и восстановлении жестких экономических санкций против Ирана. После этого Тегеран начал поэтапное сокращение своих обязательство по СВПД. 5 января 2020 года Иран объявил о пятом, финальном шаге отхода от договоренностей.

Что касается ДРСМД, то 2 августа США заявили о выходе из Договора, в ответ Россия заявила о прекращении действия договора, возложив ответственность за это на американскую сторону. Этот документ был подписан между СССР и США в 1987 году и являлся важным шагом в области контроля над ядерными вооружениями. Он позволил ликвидировать целый класс вооружений: баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней и меньшей дальности (к средней относится дальность от 1 до 5,5 тыс. км, а к меньшей — от 0,5 до 1 тыс. км).

"Часовые" вехи

Журнал Bulletin of the Atomic Scientists выставляет время на "Часах Судного дня" с 1947 года. Время устанавливается на основе консенсуса нескольких ученых на основе военно-политических событий в мире. В этом году в принятии решения участвовали 13 Нобелевских лауреатов. В 2019 году стрелки "Часов Судного дня" были неподвижны. В 2018 году они сдвинулись на полминуты вперед и стали показывать 23:58. В 2017 году стрелки "часов судного дня" также были передвинуты на полминуты вперед.

Одно из самых дальних от полуночи положений минутная стрелка занимала в 1972 году - тогда часы показывали 23:48. Однако уже в 1974 году время на часах изменилось на 23:51 в качестве реакции на Холодную войну и пересмотр США своей ядерной доктрины. В дальнейшем на фоне гонки ракетных вооружений в Европе, войны в Афганистане, череды терактов и нарастания темпов гонки вооружений минутная стрелка переводилась ближе к полуночи. В 1981 году "Часы Судного дня" показывали уже 23:56, а в 1984-м - 23:57.