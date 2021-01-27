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Стрелки "часов Судного дня" остались в прежнем положении

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Стрелки "часов Судного дня", отсчитывающие условное время до возможного апокалипсиса, не сдвинулись и показывают 23:58:20. Об этом говорится в американском журнале Bulletin of the Atomic Scientists (Бюллетень ядерных исследований), опубликованном в среду университетом Чикаго.

"США уже заявили о своем присоединении к Парижскому соглашению об изменении климата, а администрация Байдена предложила продлить новый договор о контроле над вооружениями с Россией на пять лет... Поскольку эти действия еще не привели к существенному прогрессу в направлении более безопасного мира, то их недостаточно, чтобы перевести часы дальше от "полуночи"", - говорится в заявлении членов Совета по науке и безопасности, отвечающего за этот бюллетень.

"В то же время, сами эти шаги позитивны", - отмечают авторы документа, говоря о продлении ДСНВ и возвращении США к Парижскому соглашению.

По мнению сотрудников университета Чикаго, пандемия коронавируса COVID-19 стала напоминанием об уязвимости человечества перед глобальными проблемами.

"Несмотря на то, что эта пандемия сеет смерть и масштабна, она не представляет экзистенциальной угрозы. Тем не менее, последствия пандемии серьезны и исчезнут небыстро", - говорится в документе.

По мнению ученых из Чикаго, обеспокоенность вызывают и повышенный интерес США и России к гиперзвуковому оружию и активное развитие ядерной программы в КНДР.

"Чтобы программы модернизации ядерных арсеналов не превратились в полномасштабную гонку ядерных вооружений, важно, чтобы новый договор СНВ, ограничивающий развертывание стратегических вооружений США и России, был продлен еще на пять лет, что позволит выиграть время для заключения следующего соглашения", - подчеркивается в заявлении.

"Часы Судного дня" впервые были "запущены" на обложке Бюллетеня ядерных исследований в 1947 году. Дальше всего от ядерной полуночи стрелки часов находились в 1991 году, когда между СССР и США был подписан Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. Тогда на часах было 23:43.

Показания часов рассчитываются ежегодно, в принятии решения участвуют 13 нобелевских лауреатов. По словам авторов бюллетеня, часы стали "индикатором того, насколько мир уязвим перед возможностью катастрофы из-за ядерного оружия, климатических изменений и новых технологий".

Стрелки "часов Судного дня" стали показывать 23:58:20 после того, как в 2020 году были переведены на 20 секунд вперед из-за изменения климата, прекращения действия ДРСМД и ситуации вокруг иранской ядерной программы.

В 2019 году стрелки "Часов Судного дня" были неподвижны и показывали 23:58:00, после того как они сдвинулись на полминуты в 2018 году. В 2017 году стрелки "часов судного дня" также были передвинуты на полминуты вперед.

США

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