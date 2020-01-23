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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 19:49

В Саудовской Аравии 30 индийских медсестер изолированы из-за подозрения на коронавирус

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - По меньшей мере, 30 медсестер из индийского штата Керала помещены в карантин в больнице саудовского города Хамис-Мушайт после того, как у одной из них выявили заражение новым типом коронавируса, сообщила в четверг индийская газета The Hindustan Times.

"Более ста индийских медсестер работают в больнице, и 30 из них находятся под наблюдением", - заявил глава МИД штата Керала Велламвелли Муралидхаран.

Он написал в своем твиттере, что государство поддерживает связь с консульством Индии в Джидде, с МИД Саудовской Аравии и сотрудниками больницы, в которой находятся медсестры.

Сообщается, что 38-летняя медсестра из Кералы была инфицирована при контакте с больным, зараженным этим вирусом. Позднее все медсестры, которые каким-либо образом вступали в контакт с зараженной, были изолированы. Как сообщают сами медработники, их поместили в карантин без каких-либо обследований или процедур.

Однако, по данным одного из родственников, "у 20 медсестер был взяты тест-мазки (на наличие вируса - ИФ), и все (тесты - ИФ) оказались положительными". Он отметил, что "так как ничего неизвестно об инкубационном периоде, все (медсестры - ИФ) были изолированы". По словам источника, состояние медсестер "действительно плачевное".

Как сообщалось, вспышка пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована в декабре. Ее вызвал новый коронавирус 2019-nCoV, его геном уже расшифрован и опубликован. Сначала медики связали вирус с местным рыбным рынком. Однако позднее стало известно, что вирус может передаваться от человека к человеку.

В Китае изолировали два города в рамках борьбы с распространением коронавируса - Хуанган и Ухань. По последним данным, более 630 человек заразились вирусом, 17 человек скончались.

Министерство здравоохранения Сингапура в четверг подтвердило первый случай заражения новым типом коронавируса. Кроме того, случаи заболевания зафиксированы в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Гонконге, Тайване, Макао.

Вспышка нового типа коронавируса в Китае

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Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.Новый тип коронавируса может передаваться от человека к человеку. Более 10 медработников уханьской больницы, которые контактировали с заболевшими, тоже заразились пневмонией. Один из них находится в критическом состоянии.Власти принимают меры по предотвращению распространения вируса. В аэропортах установлены тепловизоры для контроля приезжающих пассажиров.Также полным ходом развернута работа по дезинфекции мест общественного пользованияМеждународные аэропорты начали вводить усиленные меры досмотра прибывших из КитаяСлучаи заболевания уже отмечены в Гонконге, Южной Корее, Японии и ТаиландеКоронавирусы включают в себя большое семейство вирусов, только шестью из них (семью, считая новый) может заразиться человек. Сначала они вызывают обычную простуду, но затем приводят к острому респираторному заболеванию. Вспышка коронавируса в 2002 году убила в Китае 774 человека, заболели тогда 8098 человек.Комитет экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в среду проведет экстренное заседание, чтобы оценить, является ли зафиксированный в КНР новый тип коронавируса угрозой международной безопасности
Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.
Хроника 09 – 23 января 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Саудовская Аравия Индия

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