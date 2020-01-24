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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 08:52

В Ухане за неделю возведут спецбольницу для лечения от пневмонии нового типа

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Скоростное строительство больницы на 1 тыс. койко-мест, предназначенной специально для лечения больных пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, начато в китайском городе Ухань (провинция Хубэй), сообщают СМИ.

Медучреждение, как отмечается в сообщениях, должно быть готово в течение шести дней, за образец взята пекинская больница "Сяотаншань", построенная за неделю в 2003 году в пригороде столицы Китая в разгар распространения атипичной пневмонии (SARS).

Как отмечается в сообщениях, введение в строй новой больницы позволит сконцентрировать медицинские ресурсы в одном месте, сократит возможные контакты больных со здоровыми.

Число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, в Китае, по последним данным, достигло 830 человек, летальный исход зафиксирован в 25 случаях, сообщил госкомитет КНР по здравоохранению. Позднее СМИ сообщили о смерти одного из заболевших в граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян. Кроме того, по данным китайских СМИ, власти Хубэя из-за ситуации с коронавирусом закрыли в общей сложности 13 городов региона.

Между тем, пресс-служба генконсульства России в Шэньяне сообщает, что граждан РФ нет среди зараженных новым типом коронавируса 2019-nCoV в провинциях Ляонин и Цзилинь.

"Согласно последней информации, в провинции Ляонин зафиксировано три случая заражения новым типом коронавируса 2019-nCoV. В провинции Цзилинь соответствующий диагноз подтвержден у одного пациента. По имеющимся данным, в консульском округе среди зараженных отсутствуют граждане России", - говорится в сообщении в социальной сети "ВКонтакте".

Генеральное консульство продолжает отслеживать обстановку и рекомендует соотечественникам заранее планировать поездки в Китай, воздержаться от посещения города Ухань (провинция Хубэй) до стабилизации ситуации, уточняется в сообщении.

"Уханьский" вирус

В декабре 2019 года в Ухане была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса. Изначально был сделан вывод, что вирус не передается от человека человеку, однако позднее он был опровергнут, и заболевание перенесено в разряд инфекционных.

В Ухане предприняты экстренные меры для борьбы с распространением инфекции. С четверга приостановлено авиационное, железнодорожное и другое транспортное сообщение с Уханем, остановлено движение городского транспорта.

Власти провинции Хубэй потребовали от всех ведомств прекратить проведение не вызванных острой необходимостью совещаний и собраний, призвали население Уханя воздерживаться от проведения массовых мероприятий, включая семейные, несмотря на то, что на 25 января приходится "Праздник весны" - Новый год по лунному календарю, самый почитаемый в Китае праздник.

Вспышка нового типа коронавируса в Китае

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Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.Новый тип коронавируса может передаваться от человека к человеку. Более 10 медработников уханьской больницы, которые контактировали с заболевшими, тоже заразились пневмонией. Один из них находится в критическом состоянии.Власти принимают меры по предотвращению распространения вируса. В аэропортах установлены тепловизоры для контроля приезжающих пассажиров.Также полным ходом развернута работа по дезинфекции мест общественного пользованияМеждународные аэропорты начали вводить усиленные меры досмотра прибывших из КитаяСлучаи заболевания уже отмечены в Гонконге, Южной Корее, Японии и ТаиландеКоронавирусы включают в себя большое семейство вирусов, только шестью из них (семью, считая новый) может заразиться человек. Сначала они вызывают обычную простуду, но затем приводят к острому респираторному заболеванию. Вспышка коронавируса в 2002 году убила в Китае 774 человека, заболели тогда 8098 человек.Комитет экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в среду проведет экстренное заседание, чтобы оценить, является ли зафиксированный в КНР новый тип коронавируса угрозой международной безопасности
Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.
Хроника 09 – 24 января 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Ухань Хубэй Китай

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