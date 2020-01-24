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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 11:01

В Пекине введен высший уровень реагирования на ЧС из-за коронавируса

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - В связи с быстрым распространением пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, власти китайской столицы ввели наивысший - первый уровень мер реагирования, сообщил журналистам руководитель городского управления здравоохранения Лэй Хайху на пресс-конференции в пятницу.

По словам Лэй Хайху, по состоянию на 14:00 по местному времени (09:00 по Москве) 24 января в столице зафиксировано 29 случаев заболевания новым типом пневмонии, состояние одного из заболевших оценивается как тяжелое. В то же время, как сообщили местные СМИ, один из заболевших выздоровел и выписан из больницы.

Вспышка нового типа коронавируса в Китае

По данным СМИ, на период Нового года по лунному календарю, начинающегося в субботу, 25 января, во избежание излишних контактов населения в Пекине закрыты многие музеи и парки, отменены массовые мероприятия.

Ранее в пятницу стало известно, что власти провинции Хубэй, где был зафиксирован новый коронавирус, закрыли в общей сложности 13 городов региона, чтобы не допустить распространения пневмонии. Кроме того, сообщалось, что в китайском городе Ухань, откуда изначально началось распространение инфекции, началось скоростное строительство специальной больницы для лечения страдающих от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса.

В декабре 2019 года в Ухане была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса. Изначально был сделан вывод, что вирус не передается от человека человеку, однако позднее он был опровергнут, и заболевание перенесено в разряд инфекционных.

Число заболевших пневмонией, взрываемой новым типом коронавируса в Китае, по последним данным, достигло 830 человек, летальный исход зафиксирован в 25 случаях, сообщил госкомитет КНР по здравоохранению. Позднее было сообщено об одном случае летального исхода в провинции Хэйлунцзян, граничащей с РФ.

Хроника 09 – 24 января 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Китай Пекин Лэй Хайху

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