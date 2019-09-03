Чиновники предложили ограничить посещение "нерезиновой" Куршской косы

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Министр культуры и туризма Калининградской области Андрей Ермак считает, что пора начать ограничивать посещение национального парка "Куршская коса". По его словам, рост посещаемости создает угрозу для экологии парка.

"Куршская коса, извините за выражение эмоциональное, не резиновая, и она не может принять всех желающих, как на своих автомашинах, так и на автобусах в рамках экскурсионной программы. Можно загнать туда большое количество туристических автобусов, но при этом мы тогда будем наносить экологический ущерб нацпарку", - сказал чиновник.

Он сослался на исследования, по которым без последствий для экологии посещать Куршскую косу может только миллион человек в год, иначе возможны необратимые последствия. По словам Ермака, в регионе живет миллион человек и приезжают полтора миллиона туристов, значит, скоро даже не каждый калининградец сможет посетить парк.

Министр обратил внимание на пиковые нагрузки на парк летом, когда жители региона туда едут на своих машинах на пляжи. Если там построить велодорожку, это частично снизит нагрузку, считает он.

Сотрудники нацпарка постоянно ведут рекреационный мониторинг туристических маршрутов косы и считают, что пока ее технические возможности не превышены. Если они будут превышены, маршруты закроют, сказали "Интерфаксу" в пресс-службе учреждения. Самой большой проблемой там назвали неорганизованных посетителей, которые ставят личные машины вне парковок.

В июле администрация парка решила обнести забором "Танцующий лес" с искривленными соснами, чтобы туристы не залезали на деревья и не вытаптывали землю вокруг корней. Это решение было принято, когда "от горячей любви" погибло 12 деревьев.

Куршская коса - песчаный полуостров длиной 98 км, часть которой принадлежит России, часть - Литве. Ширина полуострова колеблется от 400 м до 4 км. Это самая длинная в мире песчаная пересыпь. В 2000 году Куршская коса была включена в список Всемирного наследия ЮHЕСКО. Здесь рядом расположены песчано-пустынный пейзаж, хвойные леса, березняки. Коса напоминает музей природных зон. На косе находятся одни из самых высоких в Европе песчаных дюн (до 60 м высотой). 72% территории занимают леса, в которых произрастает около 600 видов древесной, кустарной и травяной растительности. Фауна насчитывает 296 видов наземных позвоночных животных (лось, косуля, кабан, лиса и др.).