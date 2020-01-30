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Правозащитники обратились в СЕ за помощью в пересмотре решения об экстрадиции Винника

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Российское подразделение Международного комитета защиты прав человека обратилось к Верховному комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович с просьбой проверить обоснованность экстрадиции из Греции во Францию россиянина Александра Винника.

Как сообщил "Интерфаксу" вице-президент подразделения Иван Мельников, также правозащитники просят Миятович посетить Винника в СИЗО.

"Особую тревогу вызывает состояние здоровья нашего гражданина, который уже более месяца держит голодовку и очень плохо себя чувствует", - сказал Мельников.

Кроме того, он обратил внимание Миятович на то, что супруга Винника в настоящее время находится на лечении в связи с наличием у неё тяжёлой формы заболевания, которое вызывает опасение летального исхода.

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"У него двое несовершеннолетних детей, о которых необходимо заботиться, а учитывая тяжёлое заболевание супруги и отсутствие отца в России - это крайне затруднительно. В случае экстрадиции Винника в РФ, Уголовно-процессуальный кодекс РФ предполагает предоставление свиданий гражданину с членами его семьи. Сейчас же фактически получается, что, ещё не будучи признанным судом виновным Винник уже может быть подвергнут унижающим его достоинство обращению и наказанию, а его семья может быть подвергнута ущемлению их прав", - резюмировал правозащитник.

Дело Александра Винника

Власти Греции в июле 2017 года задержали Винника по запросу США, где его подозревают в организации операции по отмыванию не менее $4 млрд.

По данным американской стороны, россиянин использовал площадку, носившую название BTC-e, и руководил преступной группировкой, управляющей "одним из крупнейших в мире сайтов, через который совершаются киберпреступления". С 2011 года он сумел отмыть минимум $4 млрд, используя биткоины, считает американское следствие.

В октябре 2017 года греческий суд удовлетворил запрос о выдаче Винника в США. Впоследствии Верховный суд Афин подтвердил законность этого решения.

Позже греческие суды одобрили два российских запроса о выдаче Винника и аналогичное требование Франции.

Во Франции россиянину, по данным защиты, вменяется отмывание денежных средств, а также мошенничество.

Сам Винник, заявляли его адвокаты, считает себя непричастным к вменяемым ему преступлениям.

23 января гражданин РФ был экстрадирован из Греции во Францию.

Парижский суд 28 января принял решение оставить Винника под стражей.

Александр Винник Греция Франция

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