Что случилось этой ночью: пятница, 31 января

ВОЗ объявила коронавирус международной ЧС, прокуратура изменила статью сестрам Хачатурян, Лондон проводит последний день в ЕС

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- ВОЗ объявила вспышку коронавируса международной чрезвычайной ситуацией. При этом глава организации считает, что веских оснований ограничивать международные поездки и торговлю с Китаем пока нет. Также он высоко оценил меры, принимаемые КНР для сдерживания заболевания, и назвал их "новым стандартом действий для таких ситуаций". После этого объявления российский оперативный штаб сообщил, что проведет в пятницу заседание, на котором рассмотрит дополнительные меры по профилактике и борьбе с коронавирусом.

- В Китае число жертв пневмонии, вызванной коронавирусом, превысило 200, заразившихся - более 9,5 тыс. За стуки подтверждено 1 982 новых случая заражения. 43 человека скончались, причем 42 смерти приходятся на провинцию Хубэй, один - на граничащую с Россией провинцию Хэйлунцзян. На этом фоне Италия приостанавливает авиасообщение с Китаем после выявления в стране первых двух случаев заражения новым коронавирусом, Южная Корея эвакуирует половину своих граждан из китайского Уханя, а пилоты American Airlines в суде требуют отменить все рейсы в КНР.

- Генпрокуратура РФ квалифицировала действия сестер Хачатурян как необходимую оборону, а не убийство. В связи с этим ведомство отказалось передавать дело в суд. В случае переквалификации действий сестер на необходимую оборону их уголовное преследование должно быть прекращено. О необходимости именно такой квалификации ранее неоднократно заявляла защита девушек.

- Российская делегация не согласилась с рядом положений резолюции ПАСЕ. Документ содержит призывы к России вернуть Крым, исполнять Минские соглашения, сотрудничать по делу MH17 и другие. Депутат Госдумы Николай Рыжак от имени российской делегации заявил, что "Россия даже не является участником Минских соглашений", а его коллега Шамсаил Саралиев указал, что утверждение о причастности России к крушению малазийского "Боинга" "не соответствует действительности".

- Опрос "Левада-Центра" показал, что мнения россиян о цели изменения Конституции разделились поровну. 47% считают целью поправок расширение и сохранение после 2024 года власти действующего президента РФ Владимира Путина, столько же - совершенствование госуправления в интересах большинства населения. Причем 20% респондентов вообще ничего не слышали об инициативах российского лидера по изменению Основного закона.

- Великобритания проводит последний день в составе Евросоюза. Сразу после 23:00 31 января по лондонскому времени (2:00 1 февраля мск) страна перестанет быть членом ЕС спустя три с половиной года после референдума. В свою очередь российский посол в Лондоне увидел в Brexit возможность для развития российско-британских отношений, в первую очередь в экономике и торговле, - с той оговоркой, что "это улица с двусторонним движением, и многое будет зависеть от настроя британской стороны".