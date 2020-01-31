В Молдавии не стали наказывать телеканалы за показ новогоднего поздравления Путина

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Совет по телевидению и радио (СТР) Молдавии отклонил в пятницу запрос местной неправительственной организации WatchDog о наказании телеканалов, которые показали новогоднее выступление президента РФ Владимира Путина.

Представители WatchDog посчитали, что телеканалы "РТР Молдова", "РЕН Молдова" и "Первый в Молдове" нарушили закон о борьбе с российской пропагандой, транслируя 31 декабря 2019 года новогоднее поздравление Путина.

СТР признал жалобу необоснованной. Совет решил, что никакого нарушения не было, поскольку, "хотя Путин - политик и президент другой страны, его поздравление в канун Нового года нельзя считать политическим". Председатель Совета Драгош Викол заявил, что данное выступление российского лидера не входит в категорию запрещенных материалов, и штраф не может быть применен.

"Поздравление не является отдельной программой, которая имела бы аналитическую, информационно-аналитическую, политическую или военную коннотацию. Суть этой речи заключается в поздравлениях, своего рода обзоре определенных элементов. Это была не милитаристская речь, которая разжигала бы ненависть или подрывала бы суверенитет и независимость Молдавии", - сказал он.

Молдавский закон о борьбе с иностранной пропагандой

Закон о внесении поправок в Кодекс о телевидении и радио был принят 7 декабря 2017 года. Он предусматривает запрет на ретрансляцию в Молдавии информационных, информационно-аналитических, политических и военных передач из стран, которые не ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. Под действие закона попали, в основном, передачи российских телеканалов. Тогда президент Молдавии Игорь Додон отказался его утвердить. Еще до принятия законопроекта политик обещал блокировать его всеми доступными средствами.

После отказа Додона повторно закон был принят парламентом 22 декабря 2017 года. Его утвердил председатель парламента Андриан Канду, которому решением Конституционного суда было предоставлено такое право. Закон вступил в силу с 12 февраля 2018 года. В мае 2018 года СТР подверг крупным штрафам канал "РТР-Молдова", который 9 мая транслировал Парад Победы с Красной площади.

Партия социалистов неоднократно предлагала отменить принятый закон, но не имела нужного количества голосов. Инициативу не поддерживают ни правые партии, ни Демократическая партия, которая стала автором закона.

Сейчас Демпартия сформировала негласное парламентское большинство с социалистами, вместе утвердив в середине ноября 2019 года новый кабинет министров. По этой причине, социалисты избегают выступать с инициативами, которые могут вызвать недовольство демократов. В то же время Додон заявил, что он выступает за отмену закона о борьбе с иностранной пропагандой, но "этот вопрос относится к компетенции парламента". Так, в июле 2019 года президент говорил, что будет добиваться восстановления вещания в Молдавии российских телеканалов в полном объеме, так как людям "надо дать возможность смотреть то, что они хотят".