Додон заявил о планах добиться восстановления вещания телеканалов РФ в Молдавии

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что будет добиваться восстановления вещания российских телеканалов в Молдавии в полном объеме.

Он напомнил, что полтора года назад, парламент принял закон, ограничивающий трансляцию на территории Молдавии информационных, информационно-аналитических и военных программ.

"Демпартия заставляла граждан смотреть по телевизору то, что сама ДПМ и ее лидер Влад Плахотнюк считали нужным. Однако это неправильно, не надо людям навязывать, им надо дать возможность смотреть то, что они хотят", - сказал Додон во вторник вечером в ходе прямой линии, транслируемой на сайте "Одноклассники".

По его словам, президент и Партия социалистов изначально были против, но парламентское большинство приняло это решение.

"Мы были изначально против и будем добиваться пересмотра законодательства. Реально ли это в нынешнем парламенте, с нынешними партиями? Будем вести переговоры, так как там разные позиции, а нужен 51 голос для этого. Но желание социалистов и президента - вернуть российские телеканалы и снять ограничения для всех, для Запада и Востока. Пусть люди сами выбирают, что они хотят смотреть", - отметил президент Молдавии.

Он подчеркнул, что социалисты будут настаивать на изменении законодательства.

"В среду завершается нынешняя сессия парламента. Думаю, этими вопросами наши коллеги из парламента плотно займутся осенью", - сказал он.

Ограничения на показ российских программ в Молдавии были введены с февраля 2018 года, по настоянию лидеров Демпартии.