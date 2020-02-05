В аэропорту Стамбула самолет выкатился за ВПП и развалился на части
Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Пассажирский самолет в среду выехал за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Стамбула имени Сабихи Гёкчен, после чего загорелся, сообщает Daily Sabah.
По данным издания, все 177 пассажиров и шесть членов экипажа успешно эвакуированы.
Как видно на кадрах с места события, самолет буквально развалился на части.
Издание не уточняет, какой авиакомпании принадлежал лайнер, одна CNN Turk утверждает, что речь идет о рейсе Pegasus Airlines Измир - Стамбул.
СМИ поясняют, что самолет садился в плохих погодных условиях: шел сильный дождь.
Sabiha Gökçen'de İzmir-İstanbul seferini yapan yolcu uçağı inişte parçalandıhttps://t.co/4OdIfMMI3m pic.twitter.com/a2Ke7o9TbK— T24 (@t24comtr) February 5, 2020
Sabiha Gökçen Havalimanı"nda bir uçak pistten çıktı https://t.co/ZHryFCRFRW— AA Canlı (@AACanli) February 5, 2020