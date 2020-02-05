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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 18:04

В аэропорту Стамбула самолет выкатился за ВПП и развалился на части

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Пассажирский самолет в среду выехал за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Стамбула имени Сабихи Гёкчен, после чего загорелся, сообщает Daily Sabah.

По данным издания, все 177 пассажиров и шесть членов экипажа успешно эвакуированы.

Как видно на кадрах с места события, самолет буквально развалился на части.

Издание не уточняет, какой авиакомпании принадлежал лайнер, одна CNN Turk утверждает, что речь идет о рейсе Pegasus Airlines Измир - Стамбул.

СМИ поясняют, что самолет садился в плохих погодных условиях: шел сильный дождь.

Турция Стамбул

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