В аэропорту Стамбула самолет выкатился за ВПП и развалился на части

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Пассажирский самолет в среду выехал за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Стамбула имени Сабихи Гёкчен, после чего загорелся, сообщает Daily Sabah.

По данным издания, все 177 пассажиров и шесть членов экипажа успешно эвакуированы.

Как видно на кадрах с места события, самолет буквально развалился на части.

Издание не уточняет, какой авиакомпании принадлежал лайнер, одна CNN Turk утверждает, что речь идет о рейсе Pegasus Airlines Измир - Стамбул.

СМИ поясняют, что самолет садился в плохих погодных условиях: шел сильный дождь.

Sabiha Gökçen'de İzmir-İstanbul seferini yapan yolcu uçağı inişte parçalandıhttps://t.co/4OdIfMMI3m pic.twitter.com/a2Ke7o9TbK — T24 (@t24comtr) February 5, 2020