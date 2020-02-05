Более 50 человек госпитализированы после ЧП с пассажирским самолетом в Стамбуле

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Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - По меньшей мере 52 человека пострадали в результате жесткой посадки пассажирского самолета в аэропорту Стамбула, сообщили в среду турецкие СМИ со ссылкой на бывшего исполняющего обязанности главы администрации этого города Али Ерликайю.

Sabiha Gökçen'de İzmir-İstanbul seferini yapan yolcu uçağı inişte parçalandıhttps://t.co/4OdIfMMI3m pic.twitter.com/a2Ke7o9TbK — T24 (@t24comtr) February 5, 2020

Ранее в среду турецкое издание Daily Sabah сообщило, что следовавший из Измира пассажирский самолет турецкой бюджетной авиакомпании Pegasus Airlines после посадки в Стамбуле выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту имени Сабихи Гёкчен, после чего загорелся. На его борту находились 177 человек и шесть членов экипажа.

Самолет развалился на три части, однако прибывшим на место происшествия пожарным удалось локализовать возгорание. В данный момент причиной происшествия называют жесткую посадку, которая произошла на фоне плохой погоды в Стамбуле - ливня и сильного ветра.