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Более 50 человек госпитализированы после ЧП с пассажирским самолетом в Стамбуле

Более 50 человек госпитализированы после ЧП с пассажирским самолетом в Стамбуле
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Фото: Reuters

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - По меньшей мере 52 человека пострадали в результате жесткой посадки пассажирского самолета в аэропорту Стамбула, сообщили в среду турецкие СМИ со ссылкой на бывшего исполняющего обязанности главы администрации этого города Али Ерликайю.

Ранее в среду турецкое издание Daily Sabah сообщило, что следовавший из Измира пассажирский самолет турецкой бюджетной авиакомпании Pegasus Airlines после посадки в Стамбуле выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту имени Сабихи Гёкчен, после чего загорелся. На его борту находились 177 человек и шесть членов экипажа.

Самолет развалился на три части, однако прибывшим на место происшествия пожарным удалось локализовать возгорание. В данный момент причиной происшествия называют жесткую посадку, которая произошла на фоне плохой погоды в Стамбуле - ливня и сильного ветра.

Стамбул Турция Али Ерликайя Измир Pegasus Airlines

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