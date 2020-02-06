В результате ЧП в Стамбуле с выкатившимся за пределы ВПП самолетом погибли три человека

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Три человека погибли, после того как пассажирский самолет в аэропорту Стамбула имени Сабихи Гёкчен выкатился за пределы ВПП и развалился на части, сообщает Daily Sabah.

По данным СМИ, три человека погибли уже после эвакуации из разрушенного самолета из-за полученных ранений. Также отмечается, что еще 179 человек получают медицинскую помощь в больнице.

"Анадолу" сообщает, что Boeing 737-800 выкатился за пределы ВПП вечером 5 февраля, после чего проехал около 50 метров и упал с высоты примерно в 30 метров в месте, где начиналось шоссе.

Затем лайнер буквально развалился на части. Самолет компании Pegasus загорелся, но пожарные быстро ликвидировали возгорание. Изначально сообщалось, что на борту находилось 177 пассажиров и шесть членов экипажа.

Причиной ЧП могли стать сложные погодные условия.