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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 14:42

Ливни потушили лесной пожар в австралийском Новом Южном Уэльсе

Ливни потушили лесной пожар в австралийском Новом Южном Уэльсе
В Сиднее
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Мощный ураган прошел через австралийский штат Новый Южный Уэльс, и проливные дожди потушили лесной пожар, бушевавший на протяжении 74 дней, сообщает местный канал 7news.

По данным 7news, более ста тысяч человек, включая жителей Сиднея, остались без электричества. В некоторых населенных пунктах объявлена эвакуация из-за угрозы наводнения.

На данный момент есть сообщения о шести пострадавших в результате разгула стихии. В частности, служба скорой помощи Нового Южного Уэльса сообщила о четырех пострадавших: они находились в машине в деловом районе Сиднея, когда на нее упало дерево.

Также известно о спасении подростка, который оказался в ловушке и прождал помощи два часа, находясь в воде по пояс. Еще одного молодого человека достали из воды после того, как его каноэ перевернулось во время сплава.

Согласно сообщению канала 9news, у берегов Сиднея во время шторма высота волн достигала 13,9 метров.

Штормовое предупреждение в Новом Южном Уэльсе было объявлено в воскресенье и действует до понедельника, сообщает The Daily Telegraph.

Австралия Новый Южный Уэльс

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