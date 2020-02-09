Что произошло за день: воскресенье, 9 февраля

Жесткая посадка самолета "ЮТэйр" в Коми, ураган в Австралии и грядущая перепись белых медведей в России

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Пассажирский самолет совершил жесткую посадку в Усинске (Коми). Борт "ЮТэйр" с 94 пассажирами ударился хвостом о полосу, у него сломались стойки шасси. Двое пассажиров обратились за медицинской помощью. По данным Росавиации, причиной происшествия могла стать проблема с шасси, в авиакомпании объясняют ЧП резкой переменой ветра. Там также рассказали, что в аэропорту не работали системы помощи при посадке - система точного наведения на полосу ILS и огни подхода к ней. Возбуждено уголовное дело.

- Белоруссия заявила о договоренности по цене на российскую нефть. По словам первого-вице-премьера Белоруссии Дмитрия Крутого, Белоруссия будет покупать нефть у России по мировым ценам. Он также сообщил, что страна готова сотрудничать с любым заинтересованным российским поставщиком.

- Массовой драке в Казахстане предшествовал дорожный конфликт. По данным МВД, 5 февраля жители двух сел подрались из-за того, что один из них не уступил дорогу другому, их разняла полиция. На драку 7 февраля, которая привела к гибели 10 человек, участников звали через соцсети.

- Ливни потушили лесной пожар в австралийском Новом Южном Уэльсе. В штате было объявлено штормовое предупреждение до понедельника, некоторые населенные пункты было решено эвакуировать. Без света из-за урагана остались более десяти тысяч человек.

- В России впервые пересчитают белых медведей. В Минприроды РФ сообщили, что ученые проведут авиаучет численности всех трех популяций в 2021-2023 годах. Все эти популяции включены в Красную книгу.