Шторм "Кьяра" привел к отмене сотен авиарейсов и поездов в северо-западной Европе

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Сотни авиарейсов и поездов отменили в понедельник на северо-западе Европы, в том числе в Великобритании и Ирландии, в связи с приходом мощного шторма "Кьяра", передают западные СМИ.

Также прервано паромное сообщение через пролив Ла-Манш - между Дувром в Великобритании и Кале во Франции.

Сообщается об отмене 240 рейсов в амстердамский аэропорт Схипхол - третью по загруженности воздушную гавань Европы - и из него. Власти Бельгии в свою очередь отменили 60 рейсов в Брюссель и из Брюсселя.

120 рейсов отменили в аэропорту Дюссельдорфа в германии. Проблемы с графиком воздушного движения также наблюдались в Берлине, Мюнхене, Франкфурте-на-Майне, Кельне и Ганновере.

Из-за ненастной погоды в Великобритании без света остались 62 тыс. домов, в Ирландии - 10 тыс.

В Великобритании метеорологи предупредили население о повышенном риске подтоплений, а во Франции и Ирландии власти рекомендовали населению соблюдать осторожность в прибрежных районах из-за опасности штормовых волн и затоплений.

Порывы ветра "Кьяры" достигали 150 км/ч на северо-западе Уэльса, а на севере Франции - 140 км/ч.