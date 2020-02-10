Шесть человек погибли в Европе от шторма "Кьяра"

Последствия шторма "Кьяра" в Баварии Фото: DPA/ТАСС

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - По меньшей мере шесть человек погибли в Европе в результатe удара шторма "Кьяра", передает в понедельник агентство Associated Press.

В частности, в Чехии, Словении и в южной Великобритании погибли по одному человеку - это водители, на машины которых упали деревья.

Еще два человека погибли на горнолыжном курорте в Польше, когда в помещении из-за ненастья обрушилась крыша. Еще два человека получили травмы.

В Швеции один человек утонул после того, как лодка, на которой он плыл со знакомым по озеру Феген, перевернулась. Второй пассажир до сих пор числится пропавшим без вести.

Также шторм "Кьяра" привел к отмене сотен авиарейсов и поездов в Европе.

Кроме этого, удар шторма оставил без света 130 тыс. домов во Франции, 62 тыс. домов в Великобритании, 50 тыс. домов в немецкой федеральной земле Бавария, а в Ирландии - 10 тыс.

В Великобритании метеорологи предупредили население о повышенном риске подтоплений, а во Франции и Ирландии власти рекомендовали населению быть осторожными в прибрежных районах из-за опасности штормовых волн и затоплений.

Порывы ветра "Кьяры" достигали 150 км/ч на северо-западе Уэльса, а на севере Франции - 140 км/ч.