Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 14:00

Шесть человек погибли в Европе от шторма "Кьяра"

Шесть человек погибли в Европе от шторма "Кьяра"
Последствия шторма "Кьяра" в Баварии
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - По меньшей мере шесть человек погибли в Европе в результатe удара шторма "Кьяра", передает в понедельник агентство Associated Press.

В частности, в Чехии, Словении и в южной Великобритании погибли по одному человеку - это водители, на машины которых упали деревья.

В миреШторм "Кьяра" привел к отмене сотен авиарейсов и поездов в северо-западной ЕвропеЧитать подробнее

Еще два человека погибли на горнолыжном курорте в Польше, когда в помещении из-за ненастья обрушилась крыша. Еще два человека получили травмы.

В Швеции один человек утонул после того, как лодка, на которой он плыл со знакомым по озеру Феген, перевернулась. Второй пассажир до сих пор числится пропавшим без вести.

Также шторм "Кьяра" привел к отмене сотен авиарейсов и поездов в Европе.

Кроме этого, удар шторма оставил без света 130 тыс. домов во Франции, 62 тыс. домов в Великобритании, 50 тыс. домов в немецкой федеральной земле Бавария, а в Ирландии - 10 тыс.

В Великобритании метеорологи предупредили население о повышенном риске подтоплений, а во Франции и Ирландии власти рекомендовали населению быть осторожными в прибрежных районах из-за опасности штормовых волн и затоплений.

Порывы ветра "Кьяры" достигали 150 км/ч на северо-западе Уэльса, а на севере Франции - 140 км/ч.

Европа Великобритания Чехия Словения Польша Швеция

Новости по теме

Новости

Турецкие военные погибли при очередном артобстреле сирийской армией

Данные по ситуации с коронавирусом из провинции Хубэй обрадовали экспертов ВОЗ

В МИД Турции заявили, что достичь соглашения с Россией по Идлибу пока не удалось

В Казахстане возбудили 25 дел после массовой драки на юге страны

В Казахстане возбудили 25 дел после массовой драки на юге страны

Место преемника Меркель снова стало вакантно

Место преемника Меркель снова стало вакантно
Новый коронавирус в Китае

Коронавирусом на круизном лайнере в Японии заразились уже 130 человек

Коронавирусом на круизном лайнере в Японии заразились уже 130 человек
Новый коронавирус в Китае

Гендиректор ВОЗ допустил, что в ситуации с коронавирусом пока видна "верхушка айсберга"

Двое погибших в столкновении катеров в Таиланде оказались детьми из России

Что случилось этой ночью: понедельник, 10 февраля

Новый коронавирус в Китае

Число больных новым коронавирусом в Китае достигло 40,1 тыс. человек

Число больных новым коронавирусом в Китае достигло 40,1 тыс. человек
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');