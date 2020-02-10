Почти 700 тыс. человек покинули свои дома в Сирии из-за военных действий

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - С начала декабря 2019 года около 689 тысяч женщин, детей и мужчин были вынуждены покинуть свои дома на северо-западе Сирии из-за военных действий в этом регионе, сообщили в понедельник в ООН.

Об этом сказал агентству EFE представитель Управления по координации гуманитарных вопросов ООН (УКГВ) Дэвид Свонсон. Он отметил, что речь идет о провинциях Идлиб и Алеппо. По его словам, ситуация с беженцами и перемещенными лицами в этом регионе "вышла из-под контроля", а сирийцы продолжают покидать свои дома.

В начале января в Идлибе, на северо-западе Сирии, вступил в силу режим прекращения огня. Однако Анкара позже обвинила Дамаск в его нарушении. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу тогда заявил, что если атаки на Идлиб не прекратятся, то счет беженцам из Идлиба пойдет на миллионы.

Идлиб - последняя сирийская провинция, на территории которой действуют относительно многочисленные группировки экстремистов и вооруженных сторонников оппозиции.