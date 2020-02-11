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В парламентских выборах в Южной Корее впервые примет участие экс-дипломат из КНДР

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Бывший северокорейский дипломат Тхэ Ен Хо, перебежавший на Юг, объявил об участии в выборах в парламент Южной Кореи от оппозиционной партии "Свободная Корея", сообщают южнокорейские СМИ.

Выборы намечены на 15 апреля. Он будет баллотироваться от состоятельного сеульского района Каннам, и в случае избрания, станет первым северокорейским перебежчиком, состоявшим на дипломатической службе в КНДР, которому удалось пройти в парламент Южной Кореи.

СМИ напоминают, что ранее депутатом южнокорейского парламента от той же партии становился перебежчик с Севера Чхве Мен Чхоль, но он был академическим ученым, а не госслужащим.

Тхэ Ен Хо был советником-посланником посольства КНДР в Великобритании. Он перебрался в Южную Корею в августе 2016 года и стал одним из самых высокоранговых северокорейских дипломатов, когда-либо бежавших на Юг.

По прибытию в Сеул, он заявил, что решил сбежать, поскольку у него исчезли иллюзии относительно властей Северной Кореи, и поскольку он не желает жалкой жизни своим детям на Севере. По словам экс-дипломата, его возможное избрание в парламент "станет сигналом для КНДР и послужит еще одним шагом на пути к реальному объединению страны".

"Я знаю северокорейский режим и систему шире и глубже, чем кто бы то ни было", - добавил Тхэ Ен Хо, отметив, что в случае избрания будет выступать за реалистичный подход к Северу, который отличается как от безусловного содействия, так и от безусловной конфронтации.

Южнокорейские СМИ отмечают, что выдвижение Тхэ Ен Хо указывает на изменение во многом подозрительного отношения к перебежчикам, занимавшим высокие посты на Севере. За последние два десятилетия на Юг смогли перебраться около 33 тыс. граждан КНДР, однако высокопоставленных северокорейских чиновников среди этих людей единицы.

Тхэ Ен Хо Южная Корея КНДР Великобритания Сеул

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