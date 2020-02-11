В парламентских выборах в Южной Корее впервые примет участие экс-дипломат из КНДР

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Бывший северокорейский дипломат Тхэ Ен Хо, перебежавший на Юг, объявил об участии в выборах в парламент Южной Кореи от оппозиционной партии "Свободная Корея", сообщают южнокорейские СМИ.

Выборы намечены на 15 апреля. Он будет баллотироваться от состоятельного сеульского района Каннам, и в случае избрания, станет первым северокорейским перебежчиком, состоявшим на дипломатической службе в КНДР, которому удалось пройти в парламент Южной Кореи.

СМИ напоминают, что ранее депутатом южнокорейского парламента от той же партии становился перебежчик с Севера Чхве Мен Чхоль, но он был академическим ученым, а не госслужащим.

Тхэ Ен Хо был советником-посланником посольства КНДР в Великобритании. Он перебрался в Южную Корею в августе 2016 года и стал одним из самых высокоранговых северокорейских дипломатов, когда-либо бежавших на Юг.

По прибытию в Сеул, он заявил, что решил сбежать, поскольку у него исчезли иллюзии относительно властей Северной Кореи, и поскольку он не желает жалкой жизни своим детям на Севере. По словам экс-дипломата, его возможное избрание в парламент "станет сигналом для КНДР и послужит еще одним шагом на пути к реальному объединению страны".

"Я знаю северокорейский режим и систему шире и глубже, чем кто бы то ни было", - добавил Тхэ Ен Хо, отметив, что в случае избрания будет выступать за реалистичный подход к Северу, который отличается как от безусловного содействия, так и от безусловной конфронтации.

Южнокорейские СМИ отмечают, что выдвижение Тхэ Ен Хо указывает на изменение во многом подозрительного отношения к перебежчикам, занимавшим высокие посты на Севере. За последние два десятилетия на Юг смогли перебраться около 33 тыс. граждан КНДР, однако высокопоставленных северокорейских чиновников среди этих людей единицы.