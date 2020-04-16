Перебежчик из КНДР впервые стал депутатом южнокорейского парламента

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Бывший северокорейский дипломат Тхэ Ен Хо, перебежавший на Юг, был избран депутатом южнокорейского парламента, сообщает в четверг BBC News.

Тхэ Ен Хо баллотировался в парламент от оппозиционной "Объединенной партии будущего". На выборах он победил с результатом в 58,4% голосов. Когда политик узнал о своей победе, он расплакался, отмечает BBC News.

О том, что Тхэ Ен Хо намерен баллотироваться в южнокорейский парламент, стало известно в феврале. Тхэ Ен Хо был советником-посланником посольства КНДР в Великобритании. Он перебрался в Южную Корею в августе 2016 года и стал одним из самых высокоранговых северокорейских дипломатов, когда-либо бежавших на Юг.

По прибытии в Сеул он заявил, что решил сбежать, поскольку у него исчезли иллюзии относительно властей Северной Кореи и он не желает жалкой жизни своим детям на Севере. По словам экс-дипломата, его возможное избрание в парламент "станет сигналом для КНДР и послужит еще одним шагом на пути к реальному объединению страны".

Парламентские выборы в Южной Корее

Ранее в четверг южнокорейские СМИ сообщили, что правящая Демократическая партия страны получила большинство в парламенте по итогам выборов, состоявшихся вопреки вспышке коронавируса.

Демократам удалось получить 163 места в 300-местном парламенте. Основная оппозиционная партия - Объединенная партия будущего - обеспечила себе 84 мандата. Остальные места распределились между другими партиями.

В выборах накануне, 15 апреля, приняли участие более 17 млн южнокорейцев, еще почти 12 млн проголосовали досрочно или удаленно. Таким образом, явка избирателей составила 66,2% и стала рекордно высокой за последние 28 лет.

Агентство Associated Press отмечает, что большинство правящей партии в парламенте позволит президенту страны Мун Чжэ Ину продвигать свои ключевые инициативы во внутренней и внешней политике, в частности по активизации переговоров с Северной Кореей.

Парламентские выборы 15 апреля состоялись при повышенных санитарных мерах. В частности, избиратели должны были надеть медицинские маски, на входе в участок им замеряли температуру.

Им также нужно было продезинфицировать руки и надеть перчатки перед голосованием. Чтобы соблюдать правила социального дистанцирования, избирателям рекомендовали стоять на расстоянии не менее одного метра от других.