Зоопарк Сан-Антонио предложил на 14 февраля скормить хищнику тараканов с именами бывших

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Зоопарк Сан-Антонио в Техасе предложил акцию ко Дню всех влюбленных: назвать именем бывшей или бывшего таракана или грызуна и скормить их хищнику.

"Вы когда-нибудь были раздавлены расставанием? Если так, у нас для вас есть прекрасная возможность возместить это для себя. В день Святого Валентина в зоопарке Сан-Антонио состоится наше первое в истории мероприятие Cry Me a Cockroach", - говорится в сообщении зоопарка.

В рамках акции можно назвать таракана именем бывшей (бывшего) и он будет скормлен в качестве обогащенного продукта питания одному из хищников всего за $5.

"А если ваш экс оказался змеей, вы можете назвать его (ее) именем предварительно замороженного грызуна, и мы скормим его рептилии за $25. Сертификатом, который вы получите, можете поделиться на своей страничке в соцсетях", - сообщает зоопарк.

14 февраля в прямом эфире можно будет наблюдать кормление купленными насекомыми и грызунами хищников. Все имена будут передаваться без фамилий. Участвовать в празднике будут птицы и рептилии зоопарка.

Поучаствовать в акции можно до 6 утра 14 февраля.

"День Святого Валентина отмечается миллионами людей, но если вы не чувствуете себя в силах его отмечать, поучаствуйте в кормлении тараканами", - предлагает зоопарк.